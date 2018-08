Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 agosto 2018 10.51 02 agosto 2018 - 10:51

In aumento le vendite per il commercio al dettaglio

Aumentano le vendite nei negozi svizzeri: in giugno il giro d'affari del commercio al dettaglio elvetico è infatti cresciuto in termini nominali dell'1,1% su base annua. È quanto emerge dai risultati provvisori forniti oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST).

In termini reali (tenendo cioè conto del rincaro), il fatturato del settore corretto in base all'effetto dei giorni di vendita e di quelli festivi è salito dello 0,3%, si legge in una nota.

In confronto a maggio 2018 invece, al netto delle variazioni stagionali, il giro d'affari ha vissuto una progressione dello 0,6% in termini nominali e dello 0,5% in quelli reali.

Distributori di benzina esclusi, il commercio al dettaglio ha registrato un volume di vendite in incremento dello 0,9% (nominale) e dello 0,3% (reale) rispetto a giugno 2017, precisa l'UST. Buona la performance di prodotti alimentari, bevande e tabacchi (+2,1% nominale, +0,4% reale), meno quella del comparto non alimentare (-0,7%, -0,3%).

Le vendite destagionalizzate, al netto dei carburanti, sono aumentate lo scorso mese rispetto a maggio dello 0,7% in termini nominali e dello 0,5% in quelli reali. Se paragonate al mese precedente, sono progredite dello 0,5% (nominale) e dello 0,3% (reale) per gli alimentari, settore leggermente meno convincente di quello non alimentare (+0,8%, +0,7%), conclude l'UST.

