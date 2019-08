In aumento, nel 2018, il fatturato del commercio al dettaglio in Svizzera (foto d'archivio)

I consumatori elvetici nel 2018 hanno speso in totale 33,8 miliardi di franchi nel settore del commercio al dettaglio, in aumento dell'1,5% rispetto all'anno precedente. Lo rivela uno studio pubblicato oggi dalla società di consulenza Nielsen.

Una famiglia media si reca a fare acquisti circa 165 volte l'anno, mentre il valore medio dei prodotti di uso corrente nel carrello della spesa si aggira attorno ai 38 franchi, indica la società lucernese in un comunicato.

Lo studio "Nielsen Consumers 2019 Schweiz", che fornisce informazioni e approfondimenti sul comportamento dei consumatori, indica inoltre che quasi 7 svizzeri su 10 pianificano la loro spesa, anche se sempre più spesso (+4% rispetto all'anno precedente) tendono a fare acquisti in modo spontaneo e impulsivo (64%).

Il 60% dei consumatori elvetici sono alla ricerca di azioni e promozioni durante gli acquisti quotidiani, ma solo uno su due compara i prezzi. Nel 2017 la quota si attestava al 57%, sottolinea Nielsen.

Dallo studio emerge inoltre che la lotta per accaparrarsi nuovi clienti tramite la pubblicità è più aperta che mai: nel 2018 le spese pubblicitarie lorde sono aumentate del 16% a 7,1 miliardi di franchi. Per quanto riguarda la strategia di promozione, i cartelloni in luoghi pubblici rimangono saldamente in testa (36%), seguiti da televisione e stampa (25%).

