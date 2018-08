Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 agosto 2018 14.33 09 agosto 2018 - 14:33

La Commissione europea non commenta il boicotto delle consultazioni del Consiglio federale da parte dei sindacati. Una portavoce ha però lasciato intendere che ciò non facilita le trattative su un accordo quadro tra Svizzera e Unione europea.

Si tratta di un processo interno pienamente nelle mani della Svizzera, ha dichiarato oggi la portavoce Mina Andreeva ai giornalisti a Bruxelles. La Commissione ha investito molto tempo e sforzi nei negoziati ed è pronta a proseguirli. Il raggiungimento di un accordo "non sarà però facile".

La Andreeva non si è espressa in merito all'importanza delle misure di accompagnamento. "Per l'UE è tuttavia chiaro che chi vuole fare affari nel mercato unico deve attenersi alle regole".

Ieri l'Unione sindacale svizzera e Travail.Suisse hanno reso noto di non voler discutere col ministro dell'economia Johann Schneider-Ammann sull'adeguamento delle misure di protezione dei lavoratori onde facilitare la conclusione di un accordo istituzionale tra la Svizzera e l'UE.

Ai colloqui odierni si sono quindi presentati solo rappresentanti dei datori di lavoro e dei Cantoni. Contattati dalla Keystone-ATS, Unione svizzera degli imprenditori (USI), Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), Conferenza dei governi cantonali (CdC) e Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) hanno indicato che si tratta di discussioni a livello tecnico e che i media non saranno informati sui contenuti.

Neuer Inhalt Horizontal Line