3 maggio 2018

In tutti i cantoni della Svizzera conviene ripartire il terzo pilastro su più conti e ritirarlo in maniera graduale. Immagine d'archivio.

Lo sostiene uno studio realizzato da Comparis, che ha messo a confronto le possibilità di risparmio sulle imposte alla liquidazione di patrimoni 3a - di diversi importi - in ogni capitale cantonale.

Comparis ha valutato in diversi casi il risparmio fiscale possibile ritirando gradualmente - in due o tre liquidazioni di pari entità - l'intero patrimonio previdenziale.

A Bellinzona, la liquidazione di un capitale previdenziale di 70'000 franchi permette un risparmio fiscale di 140 franchi (in due liquidazioni), o di 164 franchi (in tre). Per un capitale di 200'000 franchi si risparmiano 1'563 franchi (2 ritiri) o 2'159 (3 ritiri), mentre nel caso di un capitale previdenziale di 400'000, le economie fiscali ammontano a 5'461 franchi, rispettivamente 7'449 franchi.

