La piazza elvetica è scivolata al terz’ultimo posto nella categoria "energia". Secondo lo ZEW, ciò è dovuto in particolare al fatto che la Svizzera è ancora lontana dal raggiungere i suoi obiettivi climatici per il 2020. È quindi probabile che le imprese debbano sostenere costi elevati in caso di applicazione di misure destinate a concretizzare tali obbiettivi.

La Svizzera si piazza al secondo posto nel sottoindicatore "produttività", subito dopo l'Irlanda, mentre occupa l’ultima posizione per quanto riguarda i costi del lavoro. In questo ambito il divario con i paesi meglio posizionati si è addirittura ampliato dall'ultima inchiesta. Secondo il rapporto ZEW, la ragione principale del deterioramento è legata all'andamento dei tassi di cambio.

Con le sue istituzioni affidabili, la Svizzera dispone di un'altra carta vincente nella competizione per la localizzazione. In questo settore, lo ZEW misura l'indipendenza e l'efficienza del sistema giuridico, la lotta alla corruzione e alla criminalità e la stabilità politica.

Anche l'espansione della comunicazione sta diventando sempre più importante. Per la sua valutazione, lo ZEW ha incluso criteri chiave sull'infrastruttura Internet – come la disponibilità di server sicuri o le prestazioni della rete a banda larga.

Tra i 21 paesi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) presi in esame, la Svizzera figura al primo rango, davanti a Stati Uniti e Gran Bretagna. Italia, Spagna e Francia occupano invece le ultime posizioni.

In Svizzera, 99 imprese su 100 sono di piccole e medie dimensioni. Quasi il 90% di queste 320’000 aziende sono di proprietà di famiglie. Occupano il 60% della forza lavoro e generano circa due terzi del Prodotto interno lordo. Molte di queste imprese sono attive già da decenni o, addirittura, da oltre un secolo sul territorio elvetico, ciò dimostra che si trovano bene in Svizzera.

Roche, Swatch, Victorinox, Kudelski o Julius Baer: numerose aziende famigliari di fama mondiale hanno sede in Svizzera, da decenni. Non è una coincidenza. Secondo un’inchiesta, la Svizzera offre la piazza economica più attraente per le aziende a conduzione familiare.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La Svizzera è una piazza ideale per le aziende a conduzione famigliare Peter Siegenthaler 05 febbraio 2019 - 15:30 Roche, Swatch, Victorinox, Kudelski o Julius Baer: numerose aziende famigliari di fama mondiale hanno sede in Svizzera, da decenni. Non è una coincidenza. Secondo un’inchiesta, la Svizzera offre la piazza economica più attraente per le aziende a conduzione familiare. In Svizzera, 99 imprese su 100 sono di piccole e medie dimensioni. Quasi il 90% di queste 320’000 aziende sono di proprietà di famiglie. Occupano il 60% della forza lavoro e generano circa due terzi del Prodotto interno lordo. Molte di queste imprese sono attive già da decenni o, addirittura, da oltre un secolo sul territorio elvetico, ciò dimostra che si trovano bene in Svizzera. La piazza economica svizzera sarebbe perfino la migliore per ospitare le aziende a conduzione famigliare: è quanto risulta da uno studio della Stiftung Familienunternehmen, una fondazione tedesca che dal 2006 esamina ogni due anni i principali fattori di localizzazione delle aziende rimaste nelle mani di famiglie. Tra i 21 paesi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) presi in esame, la Svizzera figura al primo rango, davanti a Stati Uniti e Gran Bretagna. Italia, Spagna e Francia occupano invece le ultime posizioni. Il Centro europeo di ricerca economica (ZEW) di Mannheim, che ha condotto l’inchiesta, valuta l'attrattiva dei paesi sulla base di sei indicatori, considerati particolarmente importanti per le imprese famigliari: "Tasse", "Costo del lavoro, produttività, capitale umano", "Regolamentazione", "Finanziamento", "Infrastrutture e istituzioni" e "Energia". Rete estesa di trasporti e comunicazione La Svizzera deve la sua posizione di leader soprattutto all’esistenza di infrastrutture ben sviluppate e alla qualità delle sue istituzioni. Il traffico di merci e persone genera costi che dipendono in larga misura dall'estensione e dall'affidabilità delle reti di trasporto. Anche l'espansione della comunicazione sta diventando sempre più importante. Per la sua valutazione, lo ZEW ha incluso criteri chiave sull'infrastruttura Internet – come la disponibilità di server sicuri o le prestazioni della rete a banda larga. Con le sue istituzioni affidabili, la Svizzera dispone di un'altra carta vincente nella competizione per la localizzazione. In questo settore, lo ZEW misura l'indipendenza e l'efficienza del sistema giuridico, la lotta alla corruzione e alla criminalità e la stabilità politica. Elevata produttività, alti costi del lavoro La Svizzera si piazza al secondo posto nel sottoindicatore "produttività", subito dopo l'Irlanda, mentre occupa l’ultima posizione per quanto riguarda i costi del lavoro. In questo ambito il divario con i paesi meglio posizionati si è addirittura ampliato dall'ultima inchiesta. Secondo il rapporto ZEW, la ragione principale del deterioramento è legata all'andamento dei tassi di cambio. Bassa regolamentazione Inoltre, la Svizzera figura al quarto rango tra i paesi con un “livello molto basso di intensità normativa". Il mercato del lavoro relativamente liberale viene considerato un fattore positivo. La classificazione si basa su indagini di esperti condotte dal Forum economico mondiale (WEF), che prendono in esame il livello delle regolamentazioni riguardo all'occupazione, al licenziamento dei dipendenti e ai salari. Energia: punto debole La piazza elvetica è scivolata al terz’ultimo posto nella categoria "energia". Secondo lo ZEW, ciò è dovuto in particolare al fatto che la Svizzera è ancora lontana dal raggiungere i suoi obiettivi climatici per il 2020. È quindi probabile che le imprese debbano sostenere costi elevati in caso di applicazione di misure destinate a concretizzare tali obbiettivi.