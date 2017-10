1° premio principale (tutte le categorie): 'Bereit für die Vechschau' di Miranda Outon

1° premio categoria Istantanee e selfies: 'Der fliegende Willy' di Susanne Käser (agrimage.ch)

8° premio categoria Prodotti e lavorazione: 'Mosten' di Dominik Binder (agrimage.ch)

3° premio categoria Piante: 'Smile' di Jolanda Ernst (agrimage.ch)

2° premio categoria Uomo e agricoltura: 'Le paysan en équilibre' di Patrick Oeuvray (agrimage.ch)

2° premio principale: 'Papillon' di Jean-Marc-Schwab (agrimage.ch) 3° premio principale: 'Junge & Henne' di Beryll Decurtins (agrimage.ch) 2° premio categoria Paesaggi: 'Herbststimmung' di Christopher Lawrence (agrimage.ch) 2° premio categoria Tecnica agricola: 'Traktor im Abendrot' di Walter Fiechter (agrimage.ch) 1° premio categoria "Mucca & co": 'Kühe im magischen Licht' di Walter Fiechter (agrimage.ch)

1° premio categoria "Gatto & co": 'Trop de Vin' di Maurice Starke (agrimage.ch)



