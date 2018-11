Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 novembre 2018 14.40 16 novembre 2018 - 14:40

Un congedo di paternità di due settimane potrebbe essere introdotto in Svizzera. La Commissione della sicurezza sociale e della sanità degli Stati ha messo oggi il progetto - presentato come un compromesso - in consultazione fino al 2 marzo.

Si tratta di un controprogetto indiretto a un'iniziativa popolare che auspica per i papà 4 settimane di stop. Il Consiglio federale raccomanda la bocciatura di quest'ultimo testo che comporterebbe, a suo parere, una spesa di 420 milioni di franchi l'anno, costi che graverebbero sulle imprese, causando inoltre problemi organizzativi.

La commissione non punta invece a una bocciatura, ma propone un compromesso. L'iniziativa parlamentare in questione prevede un congedo paternità pagato di due settimane, cui il padre potrà far capo nei 6 mesi successivi alla nascita del figlio, in un'unica volta o sotto forma di riduzione del grado di occupazione, anche con singoli giorni. Il finanziamento avverrebbe tramite le IPG.

L'iniziativa popolare e il controprogetto indiretto dovrebbero essere trattati al Consiglio degli Stati nella sessione estiva del prossimo anno.

