Gli astrofisici svizzeri Michel Mayor e Didier Queloz e il canadese James Peebles hanno ricevuto il Premio Nobel per la fisica oggi a Stoccolma. Per l'occasione era presente Guy Parmelin, il consigliere federale responsabile per educazione e ricerca.

In totale, sono stati consegnati i riconoscimenti a quindici vincitori. I tre scienziati del Nobel 2019 per la Fisica hanno ricevuto il premio dal Re di Svezia davanti a circa 1500 ospiti. I vincitori ricevono una medaglia, un diploma e nove milioni di corone svedesi (931'000 franchi). La cerimonia di premiazione si svolge tradizionalmente il 10 dicembre, data della morte di Alfred Nobel.

L'8 ottobre Michel Mayor e Didier Queloz, dell'Università di Ginevra, sono stati insigniti per aver scoperto per la prima volta, nel 1995, un pianeta al di fuori del nostro sistema solare: 51 Pegasi b. James Peebles è stato premiato per le scoperte teoriche in cosmologia fisica.

