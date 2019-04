Il consigliere nazionale Luzi Stamm (UDC/AG) farà ritorno in Parlamento per la sessione speciale di maggio dopo un'assenza per motivi di salute.

Il presidente della sezione argoviese del partito e consigliere nazionale Thomas Burgherr ha confermato a Keystone-ATS un'informazione in tal senso della "SonntagsZeitung".

Stamm - in accordo con il partito cantonale - aveva preso una pausa dopo essersi comportato in due occasioni in modo singolare. Aveva allora interrotto la sua partecipazione alla sessione primaverile delle Camere. Con il suo ritorno alla sessione speciale, che si terrà dal 7 al 9 maggio, la sua assenza sarà di circa due mesi.

Stamm si è ritrovano al centro di un polverone in marzo per aver acquistato - a suo dire - da un musicista di strada, un grammo di cocaina per poco più di 40 franchi e averla poi portata in parlamento.

Il deputato aveva dichiarato a vari media di essere scioccato che fosse così semplice procurarsi la droga nel bel mezzo della città e di aver voluto, con la sua azione, destare l'attenzione della politica sul problema. La polizia cantonale bernese, che ha appurato trattarsi effettivamente di cocaina e ha sequestrato la droga consegnatale dal parlamentare, ha aperto un'inchiesta sulla vicenda.

Il consigliere nazionale UDC argoviese ha fatto parlare di sé per un'altra vicenda: durante la sessione invernale era arrivato a Palazzo federale con una valigia contenente un milione di euro falsi.

Stamm, 66enne, è membro del Consiglio nazionale dal 1991 prima come esponente del PLR e, in seguito, dell'UDC. La sezione cantonale dell'UDC non lo ha più nominato per le elezioni federali del 20 ottobre.

