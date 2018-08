Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il consigliere agli Stati PPD lucernese Konrad Graber ha annunciato il suo prossimo ritiro dalla politica dopo quasi 40 anni di attività.

Non si ripresenterà alle elezioni federali dell'ottobre 2019 e non sarà neppure candidato al Consiglio federale quale possibile successore di Doris Leuthard.

In una nota Graber, che ha 60 anni, scrive che concluderà la legislatura in corso con lo stesso impegno ma in seguito non sarà più attivo politicamente.

Membro influente del parlamento federale, il lucernese era stato spesso citato come possibile successore di Doris Leuthard nel Consiglio federale dopo il ritiro della ministra argoviese.

Eletto nel Consiglio degli Stati nel 2007, Graber aveva cominciato il suo percorso politico nel 1981 come membro fondatore dei Giovani PPD del comune di Kriens (LU). Era stato in seguito consigliere comunale e membro del Gran Consiglio lucernese, aveva presieduto il PPD cantonale ed è stato membro del comitato del PPD svizzero.

Professionalmente, Konrad Graber continuerà le attività attuali: è partner e membro del consiglio d'amministrazione dell'impresa di consulenza fiscale e revisione BDO e presidente del consiglio d'amministrazione del gruppo lattiero Emmi.

