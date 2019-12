L'ex consigliere agli Stati ticinese Filippo Lombardi (PPD), pur non essendo stato rieletto alla Camera dei cantoni lo scorso 17 novembre, rimane presidente della Delegazione svizzera presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sino al prossimo 27 gennaio.

"Fino al primo giorno della sessione 2020 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE), il 27 gennaio 2020, la delegazione svizzera nella sua composizione per la 50esima legislatura (2015-2019, ndr.) continuerà a rappresentare l'Assemblea federale presso I'APCE", indicano in una nota i servizi del Parlamento.

Per questo motivo Lombardi, come pure gli ex "senatori" Raphaël Comte (PLR/NE) e Liliane Maury Pasquier (PS/GE), figura ancora tra i membri del Consiglio degli Stati sul sito del Parlamento, accanto ai nuovi "senatori" ticinesi Marina Carobbio (PS) e Marco Chiesa (UDC).

La nuova delegazione elvetica, formata da dodici membri delle due Camere nella composizione della 51esima legislatura uscita dalle elezioni federali, prenderà poi ufficialmente il testimone. Essi rappresenteranno la Confederazione nell'APCE, la quale si compone delle delegazioni parlamentari di 47 Stati. La Delegazione è tenuta a eleggere ogni due anni, tra le sue fila, un nuovo presidente.

Neuer Inhalt Horizontal Line