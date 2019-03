L'imposta preventiva va rapidamente riformata. Il sistema attuale contiene ostacoli per il mercato svizzero dei capitali e lacune in termini di garanzia. È quanto emerge da un rapporto di cui il Consiglio federale ha preso atto oggi.

Gli esperti raccomandano di rinunciare al prelievo dell'imposta preventiva sugli interessi pagati alle persone giuridiche in Svizzera e agli investitori stranieri. Questa misura permetterebbe alle imprese elvetiche di emettere le loro obbligazioni dalla Confederazione e di insediarvi le loro attività interne di finanziamento. In questo modo si getterebbero le basi per creare nuovi posti di lavoro in Svizzera e generare quindi a un gettito fiscale supplementare per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

Le persone fisiche domiciliate in Svizzera continuano invece ad essere assoggettate all'imposta preventiva. Tale imposta andrebbe prelevata anche ai titoli esteri depositati presso le banche svizzere quando gli interessi supererebbero una determinata soglia (500/1000 franchi).

Gli esperti raccomandano anche di ridurre al 15% l'aliquota dell'imposta preventiva applicata ai dividendi. Ciò rafforzerebbe il mercato dei fondi propri, ma causerebbe una significativa diminuzione delle entrate.

Gli esperti hanno inoltre preso in considerazione la possibilità di passare almeno parzialmente al principio dell'agente pagatore. Attualmente, una società che emette un'obbligazione versa al fisco l'imposta preventiva dovuta. Con il nuovo sistema, la società pagherebbe tutti gli interessi al titolare dell'obbligazione e spetterebbe alla banca di quest'ultimo prelevare l'imposta.

