Dovrebbe essere più difficile in futuro, specie per chi ha già assolto la scuola reclute o gli specialisti, lasciare la divisa per il servizio civile. È quanto prevedono le modifiche di legge adottate oggi dal Consiglio federale assieme al messaggio per il Parlamento.

Tra le nuove misure proposte, figura anche l'abolizione della possibilità per i "civilisti" di svolgere il servizio all'estero.

"È necessario agire con una certa urgenza", ha dichiarato oggi davanti ai media il Consigliere federale Guy Parmelin. Le cifre a suo avviso sono preoccupanti: tra il 2011 e il 2017 il numero delle ammissioni al servizio civile è costantemente aumentato. E anche nel 2018 per il Consiglio federale è stato eccessivo: viste le 6205 ammissioni registrate, fra cui 2264 di persone che hanno adempiuto la scuola reclute e 350 di sottufficiali e ufficiali, esso ritiene necessario intervenire nella legislazione sul servizio civile.

Da qui la decisione di proporre otto misure - una in più di quelle previste nel progetto preliminare - al fine di arginare questa emorragia di soldati, emorragia che mette in forse la capacità dell'esercito, secondo il responsabile del Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

A preoccupare il governo sono in particolare le partenze di coloro che hanno già svolto la scuola reclute, e dei quadri. "La truppa perde degli specialisti per i quali è stato investito tempo e denaro", si è lamentato Parmelin. È il caso, ha aggiunto, di coloro che svolgono la formazione gratis in grigioverde per conseguire la patente di camionista, e poi decidono di fare domanda per il servizio civile.

Durante il suo intervento, il "ministro" UDC ha sottolineato che il Consiglio federale non intende mettere in dubbio il servizio civile, ma ha anche ricordato che esso è stato creato nel 1996 per coloro che vogliono far valere un conflitto di coscienza, evitando così una condanna penale. Attualmente la legge non prevede la libera scelta tra servizio civile e militare, ha poi messo in chiaro il consigliere federale vodese.

