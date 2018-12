Diritto d'autore

Primo scatto ufficiale con lo smartphone 31 dicembre 2018 - 15:10 L'annuale fotografia ufficiale del Consiglio federale è stata scattata per il 2019 con uno smartphone. Era questa l'unica condizione posta dal presidente della Confederazione Ueli Maurer ai sette apprendisti autori del ritratto. I giovani impiegati dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione hanno invece avuto carta bianca per la concezione dello scatto, che hanno intitolato 'Cambio di prospettiva'. Diffuso lunedì, ritrae i sette membri dell'esecutivo svizzero davanti a uno sfondo nero, sul quale sono tratteggiati alcuni simboli elvetici come la croce della bandiera, un 'caquelon' di fondue, un orologio, un coltellino, una mucca, Palazzo federale, un corno delle Alpi e il Cervino. Nella foto, Maurer regge uno smartphone con il quale, a sua volta, fotografa un gruppo di persone, che rappresentano i cittadini. L'idea, conferma una nota della Cancelleria federale, è che l'attenzione del governo sia focalizzata sulla popolazione. La foto ufficiale è stata stampata in 45'000 copie e sarà disponibile dal 3 gennaio alla portineria di Palazzo federale, ma può anche essere scaricata (oppure ordinata) sul sito admin.ch. Disponibile anche un video sulla realizzazione del ritratto.