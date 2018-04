Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

18 aprile 2018 - 19:38

Il prolungamento per un altro anno della clausola di salvaguardia per i lavoratori bulgari e rumeni, adottato oggi dal Consiglio federale, a Bruxelles non piace.

Per la Commissione europea è contrario allo spirito dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Confederazione e l'Ue. Inoltre l'esecutivo europeo ritiene scorretti i dati statistici considerati a Berna per giustificare la decisione.

La scelta del Consiglio federale "è in sintonia con l'accordo sulla libera circolazione", ma non è "in sintonia con i dati statistici più recenti", indica per iscritto all'ats la Commissione. Il provvedimento del governo federale si scontra inoltre con lo spirito che anima l'Unione, per cui la libera circolazione gode di grande valore ed è garanzia di crescita economica.

