Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 agosto 2018 14.30 30 agosto 2018 - 14:30

Il Controllo federale delle finanze (CDF) indaga sulla polizia dei trasporti FFS (TPO). Il caso riguarda presunte irregolarità nell'impiego di sovvenzioni pubbliche.

Robert Scheidegger del CDF - responsabile della sezione di controllo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) - ha confermato all'agenzia Keystone-ATS informazioni pubblicate dai portali Tamedia, secondo le quali la polizia dei trasporti viene sottoposta ad audit.

I controlli riguardano sovvenzioni di Confederazione e Cantoni per la sicurezza di ferrovia e passeggeri. Si tratta in particolare di verificare se il denaro sia stato utilizzato nei settori corretti e se i conti siano stati fatti in modo giusto. Secondo i portali di Tamedia, la polizia delle FFS avrebbe fatto calcoli sbagliati per anni e il tutto sarebbe stato smascherato da un "whistleblower". Le dimensioni della questione non hanno però in alcun modo le proporzioni dello scandalo legato ad AutoPostale, ha sottolineato Scheidegger.

Neuer Inhalt Horizontal Line