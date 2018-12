"Noi monache per anni non ci siamo date del tu, per far sì che non nascessero relazioni troppo strette. Oggi è tutto diverso."

Suor Michaela, nata nel 1934, entrata nel convento di Fahr nel 1957.

Può portare pantaloni invece della veste perché ha un braccio paralizzato e non potrebbe vestirsi da sola.