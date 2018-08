Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 agosto 2018 9.24 10 agosto 2018 - 09:24

Semestre in forte in crescita per il conglomerato industriale zurighese Conzzeta, che controlla fra l'altro il marchio di articoli sportivi e di montagna Mammut. Il fatturato ha raggiunto 853 milioni di franchi, il 37% in più dello stesso periodo del 2017.

Al netto degli effetti valutari e di consolidamento la crescita è stata del 20%, ha indicato oggi la società. Al buon andamento degli affari ha contribuito in particolare il comparto Bystronic, che produce sistemi per la lavorazione della lamiera, e il segmento chimico, grazie a una acquisizione.

La divisione articoli sportivi è rimasta invece nelle cifre rosse. Mammut ha visto aumentare le vendite del 17% a 111 milioni, con il risultato d'esercizio sì migliorato, ma negativo: è passato da -9,9 a -6,4 milioni di franchi.

Nel secondo semestre i vertici si attendono ritmi di crescita del giro d'affari e degli utili inferiori, a causa dell'effetto base. Per l'insieme del 2018 è previsto un aumento dei ricavi di circa il 20% e un margine Ebit - al netto di effetti straordinari - nella parte inferiore della fascia di obiettivo, che è dell'8-10%.

Gruppo assai diversificato - un modello non più molto di moda nell'industria elvetica - Conzzeta è presente in 60 località a livello mondiale con oltre 5000 dipendenti. La società è quotata alla borsa svizzera: la performance da inizio anno è del +2%. L'azienda fa risalire le sue origini a una fabbrica di tegole fondata a Zurigo nel 1865.

Neuer Inhalt Horizontal Line