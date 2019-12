Il conglomerato industriale Conzzeta vuole cessare di essere un conglomerato industriale: la società zurighese intende cedere tutte le attività - a partire dal noto marchio Mammut - ad eccezione della divisione Bystronic, specializzata nella lavorazione delle lamiere.

Obiettivo dei vertici è perseguire una strategia di crescita focalizzata nel comparto trattamento lamiere, in cui l'azienda già è in posizione di forza, si legge in un mercato odierno. Il comparto Bystronic ha generato il 57% del fatturato del gruppo e il 90% dell'utile d'esercizio.

La sede di Bystronic è a Niederönz (BE). Altri stabilimenti di produzione e lavorazione si trovano in Germania, in Italia e in Cina. L'azienda dispone inoltre di proprie società di vendita e assistenza attive in oltre 30 paesi ed è presente in numerosi altri stati con agenti.

Le altre divisioni di Conzzeta saranno cedute entro un anno, in base alle condizioni di mercato. Secondo i vertici questi passi si inseriscono in un cammino già intrapreso da tempo volto a fare della società un gruppo tecnologico.

La prospettiva dei disinivestimenti ha messo le ali in borsa al titolo Conzzeta, che in mattinata è arrivato a guadagnare fino al 15%. Il modello del gruppo diversificato - un tempo in voga in Svizzera - non è più di moda, specialmente in borsa: gli investitori preferiscono operare per singoli settori.

