Nuovo aumento dello stipendio in vista per i dipendenti di Coop. L'azienda ha infatti annunciato oggi per il 2020 una crescita globale dei salari dell'1%: lo 0,75% per incrementi a titolo individuale e lo 0,25% per "adeguamenti strutturali", si legge in un comunicato.

La misura è stata resa possibile da trattative costruttive condotte con i partner sociali, precisa Coop, che anche nel 2019 aveva concesso lo stesso rialzo. Il gigante del commercio al dettaglio tiene a sottolineare che si tratta di un aumento superiore alla media del settore.

Nella nota, sindacati e altri partner accolgono positivamente il provvedimento, messo in atto "malgrado un contesto difficile". Ribadendo la situazione complicata in cui si trova il settore, Coop ringrazia i suoi impiegati per l'impegno e il duro lavoro svolto.

Coop ricorda inoltre che attualmente versa due terzi dei contributi della cassa pensioni, oltre a prevedere per il proprio personale bonus fedeltà e altre prestazioni.

