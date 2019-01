Coop forse impegnata in guerra prezzi con Mars, scaffali più vuoti

Il gigante alimentare americano Mars è una multinazionale statunitense del settore agroalimentare. È nota principalmente per i prodotti dolciari ma produce anche il riso Uncle Ben's e il cibo per gatti Whiskas (foto simbolica d'archivio).

Coop sarebbe impegnata in una vertenza con il gigante alimentare americano Mars per spuntare prezzi più bassi: lo afferma il Blick, secondo il quale sugli scaffali del grande dettagliante starebbero piano piano venendo a mancare diversi prodotti.

"Le lacune sono legate a negoziati che al momento non commentiamo ulteriormente", afferma un portavoce di Coop citato dal quotidiano. Contatta dall'agenzia finanziaria Awp un'altra addetta stampa non ha voluto però confermare questa frase. Da parte sua Mars non si è espressa sul caso con il Blick e con l'Awp si è limitata a far sapere che apprezza la relazione con Coop e con gli altri dettaglianti europei e che è intenzionata a espandere ulteriormente gli affari.

Stando al foglio zurighese i posti vuoti sugli scaffali si fanno sempre più evidenti, specialmente nei negozi più grandi. Vi sono anche dei cartelli che riferiscono di merce attualmente non disponibile. Sarebbero interessate non solo le barrette al cioccolato Mars, bensì anche il riso Uncle Ben's o il prodotto per gatti Whiskas e tanti altri articoli: tutti marchi che appartengono a Mars.

Per il Blick, che si rifà anche a informazioni del periodico settoriale tedesco Lebenmittelzeitung, la mossa di Coop si inserirebbe nell'ambito di una vertenza che dura ormai da settimane e che interessa Agecore: si tratta di un'alleanza europea di acquisto che - oltre a Coop - comprende anche la tedesca Edeka, la francese Intermarché, la belga Colruyt, l'italiana Conad e la spagnola Eroski.

Secondo Lebenmittelzeitung gli articoli Mars interessati sarebbero 56. Il Blick riferisce peraltro che anche gli scaffali di cornflakes Kellogg's - qui il produttore è diverso - sono stranamente poco pieni.

Neuer Inhalt Horizontal Line