I prodotti da riportare in negozio

Coop richiama l'Hummus Muhammara in confezione da 175 grammi e lo Skyr Lemon Cheescake ISEY, prodotto da Ice-co, in vaschette da 170 grammi. La dichiarazione presente sulle etichette è errata, ciò potrebbe rappresentare un pericolo per le persone allergiche.

Coop raccomanda pertanto di non consumare il prodotto. La merce può essere riportata in negozio e il prezzo di vendita verrà rimborsato, indica il dettagliante.

