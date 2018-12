COP24 Katowice: "avanziamo, ma è molto difficile", Leuthard

"Il nostro scopo è quello di definire il calcolo degli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni". "Stiamo avanzando, ma è molto difficile", ha detto Doris Leuthard, che ha partecipato oggi alla COP24 sui cambiamenti climatici in corso a Katowice, in Polonia.

Quel che è certo è che "la Svizzera non approverà regole affievolite". "Molti stati non vogliono trasparenza o chiedono regole speciali", ha spiegato la responsabile del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), intervistata da Keystone-ATS.

"Ma abbiamo anche contatti con paesi che ritengono necessario che i dati forniti dai vari stati siano credibili e trasparenti", ha aggiunto. "Siamo pronti a unire le forze, ma non a qualsiasi prezzo. Senza obiettivi nazionali, il processo non è credibile", ha insistito la ministra.

Secondo il Segretario generale delle Nazioni Unite se i paesi partecipanti alla conferenza di Katowice non riusciranno ad accordarsi sulle regole per l'attuazione dell'Accordo di Parigi invieranno un messaggio "disastroso" al mondo. Antonio Guterres ha ricordato ai delegati dei 130 paesi che rimangono meno di tre giorni per dimostrare coraggio politico e fare i compromessi e i sacrifici necessari per giungere ad un accordo.

