Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 maggio 2018 20.59 10 maggio 2018 - 20:59

Ora c'è una data per lo storico incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un, il primo mai organizzato tra un presidente americano in carica e un leader nordcoreano: il 12 giugno si vedranno nella neutrale Singapore.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Donald Trump su Twitter, con la promessa di un vertice che sarà "un momento davvero speciale per la pace nel mondo".

Giorno e luogo dell'evento più atteso dell'anno probabilmente erano già decisi da tempo. Ma il via libera di Washington è arrivato dopo la liberazione dei tre cittadini americani da tempo detenuti in Corea del Nord, molto probabilmente una delle principali condizioni poste dalla Casa Bianca per avviare i colloqui di pace ai massimi livelli.

Ad accogliere i tre ex prigionieri al loro ritorno in patria lo stesso Trump e la first lady Melania. Uno spot imperdibile per il presidente americano, giunto in piena notte sulla pista della base di Andrews, alle porte di Washington, dove ha ringraziato pubblicamente Kim. Ma soprattutto ha affermato di avere più che mai fiducia nel leader nordcoreano e di credere alle sue buone intenzioni. E

pensare che fino a pochi mesi fa gli insulti personali tra i due erano all'ordine del giorno, con il presidente americano che sbeffeggiava Kim chiamandolo "Little Rocket Man" e quest'ultimo che ricambiava dando del demente squilibrato all'inquilino della Casa Bianca.

Non sono mancate le polemiche per le parole di ringraziamento pronunciate da Trump, con alcuni membri del Congresso che continuano a sottolineare come Kim sia comunque un dittatore e come i tre prigionieri sia stati trattenuti da Pyongyang senza motivo, sulla base di vaghissime accuse di spionaggio. Senza contare la vicenda di un altro detenuto Usa in Corea del Nord, lo studente ventiduenne rimpatriato mesi fa e morto molto probabilmente in seguito ai traumi subiti durante la prigionia. Ma tant'é: la macchina dello show è già partita.

Il vertice di Singapore si svolgerà pochi giorni dopo il G7 canadese in programma in Quebec, che darà a Trump l'occasione per un ultimo scambio con i leader delle altre potenze mondiali e soprattutto col premier giapponese Shinzo Abe, che rimane il più scettico sulle presunte aperture di Kim. Proprio ad Abe Trump ha telefonato nelle ultime ore per continuare a rassicurarlo, anche alla luce dell'ultima missione del segretario di Stato americano Mike Pompeo a Pyongyang. Mentre per fare il punto con la Corea del Sud prima dello storico vertice l'occasione sarà la visita alla Casa Bianca del presidente Moon il 22 maggio.

Scartata la zona demilitarizzata tra le due Coree, che ha ospitato l'altro storico summit tra i leader del Nord e del Sud, la scelta per il faccia a faccia Trump-Kim è caduta dunque su Singapore, una delle economie più avanzate del sudest asiatico e gradita un po' a tutte le parti in causa per la sua neutralità.

È dal 2012 un partner strategico degli Stai Uniti e nel suo porto, uno dei più grandi dell'Asia, c'è una base navale della marina americana. Ma i rapporti sono molto buoni anche con la Cina e con tutti i Paesi dell'area. Singapore inoltre ha rapporti diplomatici con Pyongyang, anche se il suo ambasciatore presso la Corea del Nord è a Pechino. E poi è un posto facilmente raggiungibile da Kim, la cui flotta aerea non è in grado di assicurare voli di lunga durata, risalendo all'era sovietica.

Non è la prima volta comunque che Singapore ospita un vertice così importante: nel 2015 vi si svolse il primo dopo 70 anni tra un leader cinese e un leader taiwanese, Xi Jinping e Ma Ying-jeou. Ma ora può passare davvero alla storia per aver gettato le basi di un trattato di pace atteso da oltre 60 anni, quello che dovrà sostituire l'armistizio del luglio del 1953 e che pose fine alla guerra tra le due Coree.

Neuer Inhalt Horizontal Line