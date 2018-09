Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 settembre 2018 9.35 09 settembre 2018 - 09:35

La Corea del Nord ha celebrato a Pyongyang oggi i 70 anni della sua fondazione con una grande ma "sobria" parata militare, nell'ambito della mobilitazione generale di circa un milione di persone.

Pochi missili a corta gittata, nessuno a medio/lungo raggio o intercontinentale, capace di raggiungere gli Usa: nel mezzo dello stallo negoziale con gli Stati Uniti sulla denuclearizzazione, la presenza dei missili avrebbe gettato altre ombre, secondo gli osservatori, sulla reale volontà del leader Kim Jong-un di trattare con gli Usa.

A tenere il discorso di commemorazione ufficiale durante la parata non è stato Kim Yong-un ma Kim Yong-nam, il presidente del Presidium dell'Assemblea nazionale del popolo e capo del protocollo, agendo come capo di Stato de facto.

L'anziano leader ha usato toni molto pacati e ringraziato "il popolo coreano, gli ospiti" e poi il lavoro del fondatore e "presidente eterno" Kim Il-sung e di suo figlio, il "caro leader Kim Jong-il, utile per i risultati che sono stati raggiunti in 70 anni con progressi "nei settori politico, economico e culturale".

Il paese "è ora entrato in una nuova fase", ha aggiunto. "Uniti intorno al leader supremo Kim Jong-un, nessun altro paese potrà essere più unito. La forza della Repubblica ha assicurato i successi in passato e lo farà in futuro" in funzione della pace.

Intanto il legame tra Corea del Nord e Cina è pienamente ristabilito: in aggiunta ai tre incontri avuti in pochi mesi da Kim con il presidente Xi Jinping, oggi c'è stato il saluto d'onore congiunto riservato dal leader a Li Zhanshu, al termine della parata militare in piazza Kim Il-sung.

Li, numero tre nella scala gerarchica del Partito comunista cinese, presidente dell'assemblea parlamentare e braccio destro politico di Xi, è a Pyongyang come rappresentante speciale del presidente cinese e a capo di una delegazione. Ha seguito la parata dalla balconata dei leader accanto a Kim; alla fine l'hanno percorsa da un capo all'altra insieme, ricambiando le ovazioni della folla, con Kim che, tenendogli la mano, gli ha sollevato il braccio a ostentare un'unità ritrovata.

