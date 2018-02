Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 febbraio 2018 16.51 10 febbraio 2018 - 16:51

KEYSTONE/AP KCNA via KNS

La Corea del Nord attacca il vice presidente Usa Mike Pence per "essersi avvantaggiato delle sacre Olimpiadi per far salire il confronto con la Corea del Nord": ha tenuto "a distanza" la delegazione nordcoreana, nonostante fossero vicini.

Lo sottolinea il Rodong Sinmun, l'organo ufficiale del partito dei lavoratori di Pyongyang.

Neuer Inhalt Horizontal Line