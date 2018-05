Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 maggio 2018 18.31 17 maggio 2018 - 18:31

La Corea del Nord non riavvierà i colloqui con Seul finché Usa e Corea del Sud terranno le manovre militari aeree attualmente in corso.

"Fino a quando la grave situazione che ha portato alla sospensione del dialogo di alto livello Nord-Sud non è risolta, non sarà mai facile sedersi di nuovo faccia a faccia con l'attuale regime sudcoreano", ha tuonato in tarda serata attraverso l'agenzia Kcna, Ri Son-gwon, a capo del Comitato per la riunificazione pacifica della Corea, l'agenzia che cura i rapporti con Seul.

Pyongyang, a causa delle manovre iniziate venerdì, ha annullato ieri il dialogo di alto livello col Sud minacciando lo stop al summit di Singapore del 12 giugno tra il leader Kim Jong-un e il presidente Usa Donald Trump.

