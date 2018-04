Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

07 aprile 2018 - 17:37

Gli Stati Uniti e la Corea del Nord hanno avuto colloqui segreti e diretti per preparare un vertice tra il presidente Usa Donald Trump e il leader della Corea del Nord Kim Jong Un.

È un segnale che sta progredendo la pianificazione per l'incontro, hanno detto alla Cnn diversi funzionari dell'amministrazione che conoscono la trattativa.

Il direttore della Central Intelligence Agency Mike Pompeo e un team della Cia hanno lavorato attraverso i 'back-channel' dei servizi segreti per fare i preparativi per il summit, hanno detto i funzionari. Esponenti dell'intelligence americana e nord-coreana hanno parlato diverse volte e si sono persino incontrati in un Paese terzo, con l'obiettivo di individuare una sede per i colloqui.

I nordcoreani stanno spingendo perchè il summit si tenga a Pyonyang, la loro capitale, ma non è chiaro se la Casa Bianca sarebbe disponibile a tale opzione. Tra le ipotesi è spuntata anche Ulaanbaatar, la capitale della Mongolia.

