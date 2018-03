Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 marzo 2018 21.04 03 marzo 2018 - 21:04

KEYSTONE/AP KCNA via KNS

La Corea del Nord non accetta precondizioni.

La Corea del Nord esclude colloqui con gli Usa se questi saranno sottoposti a "precondizioni" e non saranno "paritetici".

È la risposta di un portavoce del ministero degli esteri ai commenti del presidente Usa Donald Trump, secondo cui contatti diretti con Pyongyang ci potrebbero essere, ma alle "giuste condizioni", vale a dire se c'è il proposito di rinunciare al nucleare.

"Vogliamo risolvere tutte le questioni in modo pacifico e diplomatico con dialogo e negoziati, ma non imploreremo mai per colloqui né ci sottrarremo mai all'opzione militare di cui gli Usa parlano costantemente", ha aggiunto il portavoce, secondo cui "abbiamo la piena capacità di rispondere a qualunque opzione scelgano gli Stati Uniti".

"Chiediamo un dialogo che discuta reciprocamente un'agenda che preoccupa le parti e che sia su posizioni paritetiche", ha detto il portavoce. "Non ci siamo mai seduti a un tavolo con gli Usa sulla premessa di precondizioni e mai lo faremo in futuro".

Lo scorso mese, in occasione della missione per partecipare alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di PyeongChang, la delegazione nordcoreana ha riferito a sorpresa al presidente Moon Jae-in che la "porta del dialogo con gli Usa è sempre aperta".

Neuer Inhalt Horizontal Line