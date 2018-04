Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 aprile 2018 13.23 18 aprile 2018 - 13:23

Il presidente americano Donald Trump ha confermato oggi con un messaggio via Twitter l'incontro tra il direttore della Cia in attesa della conferma in Senato della sua nomina a segretario di Stato, Mike Pompeo, e il leader nordcoreano Kim Jong-un.

L'incontro, avvenuto "la settimana scorsa", "si è svolto senza difficoltà e si è creato un buon rapporto", ha scritto Trump: "Ora si lavora sui dettagli del summit. La denuclearizzazione sarà una grande cosa per il mondo, ma anche per la Corea del Nord!".

Un incontro di così alto livello tra i due Paesi non avveniva dal 2000, quando l'ex segretario di stato di George W. Bush, Madeleine Albright, ebbe un faccia a faccia con il padre di Kim, Kim Jong-il.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.