Questo contenuto è stato pubblicato il 17 settembre 2018 17.21 17 settembre 2018 - 17:21

"La Russia ha imbrogliato sulle sanzioni imposte dal Consiglio di Sicurezza alla Corea del Nord con sistematiche violazioni, e sta lavorando per indebolire le misure restrittive". Lo ha detto l'ambasciatrice americana all'ONU, Nikki Haley.

Durante una riunione dell'organo delle Nazioni Unite, Haley ha parlato di una "campagna da parte di Mosca per coprire le violazioni delle sanzioni, di cui gli Stati Uniti hanno le prove".

"La corruzione della Russia è come un virus", ha detto ancora Haley, ribadendo l'accusa a Mosca di un "sistematico sovvertimento" delle sanzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulla Corea del Nord.

Per l'ambasciatrice degli USA "questo non è il momento per allentare le sanzioni" a Pyongyang, e "non è mai il momento per imbrogliare".

