Questo contenuto è stato pubblicato il 15 maggio 2018 13.10 15 maggio 2018 - 13:10

La Corea del Nord ha avviato le opere di smantellamento del sito di test nucleari di Punggye-ri, già prima della cerimonia ufficiale di chiusura del 23-25 maggio davanti a esperti e media internazionali,

Lo affermano i militari di Seul, a conferma della lettura di 38 North, think-tank della Johns Hopkins University, in base a immagini satellitari del 7 maggio.

La chiusura del sito, voluta da Kim come gesto di disponibilità per superare lo scontro con Seul e Washington in vista della denuclearizzazione, è stata criticata come una mossa in realtà decisa perché la vasta area e profondi tunnel scavati non sarebbero più utilizzabili dopo il sesto e ultimo test di settembre 2017 che avrebbe portato al collasso il sovrastante monte Mantap.

