Questo contenuto è stato pubblicato il 1 aprile 2018 15.35 01 aprile 2018 - 15:35

Le star del K-pop sudcoreano si sono esibite in Corea del Nord per la prima volta da oltre dieci anni, a poche settimane dall'atteso vertice tra i leader dei due Paesi. Lo riferisce la Bbc.

Due i concerti previsti a Pyongyang con oltre 150 artisti del Sud, uno oggi, il secondo martedì.

L'iniziativa era stata annunciata dieci giorni fa come un modo per ricambiare quella nordcoreana che a febbraio aveva mandato un proprio gruppo al Sud per due concerti in occasione dei Giochi olimpici.

