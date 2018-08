Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 agosto 2018 14.58 20 agosto 2018 - 14:58

Scene di gioia e tanta sofferenza si sono ripetute ancora una volta al resort del monte Kumgang, il luogo designato per le riunioni tra famiglie divise dalla Guerra di Corea del 1950-1953.

I media di Seul hanno dato conto, tra le 89 persone del Sud autorizzate a incontrare i circa 180 familiari del Nord, di episodi straordinari, di gente riuscita a rivedere i propri cari per la prima volta dopo oltre 60 anni.

H. S., 99 anni, non è ad esempio riuscita a dire molto. Ha ceduto all'emozione di incontrare le due figlie 70enni. Erano insieme a Heungnam quando la guerra scoppiò, ma furono separate durante la ritirata del 4 gennaio del 1951. Le tre donne, abbracciandosi e tenendosi per mano, sono rimaste in silenzio per diverso tempo.

