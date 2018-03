Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 marzo 2018 20.27 29 marzo 2018 - 20:27

Il terzo summit intercoreano si terrà il 27 aprile alla Peace House del villaggio di confine di Panmunjom dove il presidente Moon Jae-in e il leader Kim Jong-un si ritroveranno per avviare il processo di pace e gettare le basi per la denuclearizzazione della penisola.

Gli accordi raggiunti oggi dalle delegazioni dei due Paesi, sempre a Panmunjom, prevedono un passaggio supplementare il 4 aprile per discutere a livello operativo su protocollo, copertura dei media e misure di sicurezza da adottare nel vertice.

Nel "2018 South-North summit", come è stato definito in una nota per caratterizzarlo da quelli del 2000 e del 2007, "il tema della denuclearizzazione è stato discusso come il più importante in agenda. Continueremo a premere", ha notato il ministro dell'Unificazione Cho Myoung-gyon, a capo della delegazione di Seul, aggiungendo che gli argomenti del vertice non sono stati ancora definiti e che i colloqui avuti sono stati "franchi e ad ampio raggio". Per il capo della delegazione nordcoreana Ri Son-gwon, invece, "tutto quello che la nostra gente vuole è in agenda".

La Peace House, in territorio sudcoreano, farà in modo che Kim sarà il primo leader in tre generazioni a mettere piede al Sud dalla fine della Guerra di Corea.

