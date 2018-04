Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Ricevute le congratulazioni per la svolta in corso delle relazioni intercoreane, il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha detto che "è il presidente Trump che dovrebbe ricevere il Nobel per la Pace".

Secondo Npr (la radio pubblica Usa), Moon stava rispondendo, in una riunione col suo staff, alla lettera di Lee Hee-ho, vedova dell'ex presidente sudcoreano Kim Dae-Jung, Nobel per la Pace nel 2000 per la "sunshine policy" e il disgelo voluto con Pyongyang che portò al primo summit tra Sud e Nord.

In base alla traduzione confermata dall'Ufficio presidenziale, Moon ha detto la seguente frase completa: "È il presidente Trump che dovrebbe ricevere il Nobel per la Pace. Noi abbiamo bisogno di prendere solo la pace".

I commenti, fatti oggi durante una riunione di gabinetto alla Blue House, cadono nella fase finale dei preparativi del summit tra Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un.

