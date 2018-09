Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 settembre 2018 15.06 08 settembre 2018 - 15:06

"Il leader nordcoreano è propenso a muoversi in questa direzione: verso l'unificazione delle due Coree". Lo ha detto la presidente del Senato russo Valentina Matviyenko dopo aver incontrato a Pyongyang il dittatore nordcoreano Kim Jong Un.

Matviyenko ha pure aggiunto che Usa e Corea del Nord sono in contatto per "la graduale attuazione degli obblighi reciprocamente assunti comprendendo che non ci possono essere soluzioni immediate".

