Questo contenuto è stato pubblicato il 30 aprile 2018 7.19 30 aprile 2018 - 07:19

Wang Yi, consigliere di Stato e ministero degli Esteri cinese, visiterà il 2 e 3 maggio prossimi la Corea del Nord su invito della controparte Ri Yong-ho.

La mossa, riportata dall'agenzia Nuova Cina, cade a poche settimane dall'atteso summit tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un e a pochi giorni dal vertice intercoreano di Panmunjom che ha visto Sud e Nord concordare su "completa denuclearizzazione" e nuova fase delle relazioni fino alla trasformazione dell'armistizio in trattato di pace.

Dal canto suo, il Presidium della Suprema assemblea del popolo nordcoreana ha adottato oggi il decreto di "revisione del fuso orario di Pyongyang" uniformandolo a quello di Seul dal 5 maggio. Lo riporta la Kcna ricordando che rispetto al meridiano di Greenwich ci saranno non più 8 ore e mezzo, come era in vigore dal 15 agosto 2015, ma 9 ore per "unificare gli orari di Nord e Sud". A governo e parti rilevanti "l'obbligo di rendere effettivo il decreto".

Ieri Seul ha anticipato il piano sul cambio espresso da leader Kim Jong-un nel summit di venerdì.

