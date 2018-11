Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 novembre 2018 18.20 25 novembre 2018 - 18:20

Il consigliere federale Johann Schneider-Ammann esce vincitore dalla sua ultima votazione federale. Per lui la bocciatura dell'iniziativa per vacche con le corna rappresenta una conferma dell'attuale politica agricola.

La maggior parte della popolazione è dell'avviso che una modifica costituzionale relativa alle corna sia inutile e addirittura controproducente, ha dichiarato Schneider-Ammann ai media. La politica agricola soddisfa già ora ampiamente le attese in materia di benessere degli animali, ha spiegato. I contadini non dovrebbero inoltre essere spinti attraverso stimoli in una direzione poco conforme ai tempi attuali.

Oggigiorno circa tre quarti delle mucche non hanno le corna. "Può essere deplorevole, ma ci sono anche motivi pratici": per gli altri animali e per i proprietari il rischio di ferimento è più elevato, inoltre capi con le corna necessitano di più spazio. "Con il no i cittadini hanno espresso il proprio sostegno all'attuale politica agricola."

Non si tratta però di un rifiuto nei confronti di mucche e capre con le corna, ha proseguito Schneider-Ammann, il quale ha lodato il promotore dell'iniziativa Armin Capaul per il fatto che la popolazione abbia potuto esprimersi sul tema. "Armin Capaul ci ha dimostrato che nel nostro paese è possibile lanciare e portare al voto un'iniziativa praticamente da soli. Tanto di cappello!".

