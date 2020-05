In Svizzera il numero dei contagi confermati sfiora ormai quota 30'000.

In Svizzera e nel Liechtenstein nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 112 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 119 ieri e 179 giovedì. Complessivamente stando all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) i casi confermati salgono così a 29'817.

Come noto, i dati successivi al week-end riportano spesso valori più bassi e vanno dunque presi con cautela.

Secondo il conteggio dell'agenzia Keystone-ATS, basato sui dati dei cantoni, il numero dei decessi dovuti al Covid-19 si porta a 1'755. Obvaldo e Appenzello Interno restano gli unici cantoni senza vittime. Secondo l'UFSP, che si appoggia invece sulle cifre fornite da laboratori e medici, i morti sono 1'467.

In Ticino si registrano 3'225 casi (+7 rispetto a ieri) e 323 decessi (+1). Stando alle autorità cantonali in ospedale si trovano ancora 134 persone (-8), di cui 23 in terapia intensiva (-2) e 16 intubate (-4). I dimessi sono 774 (+10).

Finora in tutta la Svizzera sono stati effettuati 276'000 test, di cui il 13% ha avuto esito positivo. Una persona può essere stata sottoposta al test più volte, sottolinea l'UFSP.

L'incidenza della malattia ammonta a 347 infezioni per 100'000 abitanti; in Ticino si situa a 904,8, dato superato solo da Ginevra (1'021,9).

