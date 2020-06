Nelle ultime 24 ore in Svizzera e nel Liechtenstein sono stati confermati 20 nuovi casi di coronavirus, ciò che porta il totale a 30'956. Lo ha reso noto poco fa l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Si registra inoltre una nuova vittima.

I decessi complessivi legati alla malattia sono 1661, stando all'UFSP. Il dato sale a 1921 secondo i calcoli dell'agenzia Keystone-ATS, che si basa sulle cifre fornite dai singoli Cantoni. Il numero dei test eseguiti finora ammonta a 419'980, di cui 9% sono risultati positivi.

L'incidenza a livello nazionale è pari a 361 per 100'000 abitanti. Prendendo in considerazione i singoli cantoni, troviamo in testa Ginevra, con 1049,3 casi ogni 100'000 abitanti, davanti al Ticino (930) e a Vaud (695,6). Nei Gigioni siamo a quota 403,8.

