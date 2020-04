Il numero di infettati da Covid-19 in Svizzera e Liechtenstein è salito ad almeno 28'063, con 119 nuovi casi rilevati nelle scorse 24 ore. I nuovi decessi sono 45, per un totale di 1187.

Il numero di infettati da Covid-19 in Svizzera e Liechtenstein è di almeno 28'063: 119 nuovi casi sono stati rilevati nelle scorse 24 ore. Secondo il bilancio odierno dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), i nuovi decessi sono 45, per un totale di 1187.

L'incidenza dei contagi in Svizzera è di 327 casi per 100'000 abitanti, una delle più alte in Europa, sottolinea l'UFSP. L'età mediana dei casi finora confermati da test di laboratorio è di 52 anni (46% uomini, 54% donne). Gli adulti sono stati notevolmente più colpiti dei bambini.

Rispetto al numero di abitanti i cantoni più colpiti sono sempre Ginevra (971,4 ogni 100'000 abitanti), Ticino (861,2), Vaud (644,9) e Basilea Città (551). Oltre la media nazionale figurano anche Grigioni (384,6) e Neuchâtel (347,8).

Secondo un conteggio dell'agenzia Keystone-ATS, basato sui dati dei cantoni, i decessi legati al coronavirus sono 1445. Da ricordare che la Confederazione si appoggia invece sulle cifre fornite da laboratori e medici, il che spiega tale discrepanza.

In Ticino nell'ultima giornata sono stati registrati 7 nuovi infetti e 3 morti, per un totale rispettivamente di 3065 e 291, secondo i dati forniti dalle autorità cantonali. Nei Grigioni le cifre parlano di 9 nuovi contagi. Anche nell'ultima giornata non si registrano invece nuovi decessi. Di conseguenza le infezioni accertate da Covid-19 sono salite a 778 e i defunti a 30.

La persone ricoverate sono 3340, per un'età mediana di 72 anni. Nel 61% dei casi si tratta di uomini, nel 39% di donne. Circa l'87% aveva una o più malattie preesistenti; più frequentemente ipertensione arteriosa, problemi cardiovascolari e diabete.

L'incidenza dei decessi in Svizzera è di 113 morti per milione di abitanti. Il 59% erano uomini, il 41% donne, per un'età mediana di 84 anni. Il 97% soffriva già di una o più malattie.

