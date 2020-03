È salito a 374 il numero di casi positivi di coronavirus in Svizzera, di cui 312 confermati: lo comunica l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nel suo bilancio aggiornato alle 12.00.

Ieri alla stessa ora i casi erano 332, vale a dire 42 in meno, fra cui 281 confermati (31 in meno).

I morti rimangono due: una 74enne deceduta il 5 marzo al Centro ospedaliero universitario (CHUV) di Losanna e un 65enne spirato ieri all'Ospedale cantonale di Liestal (BL).

In 20 cantoni (come ieri) è stata segnalata la malattia: si tratta di Appenzello Esterno, Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Friburgo, Ginevra, Giura, Grigioni, Lucerna, Neuchâtel, San Gallo, Soletta, Svitto, Ticino, Turgovia, Vaud, Vallese, Zugo e Zurigo.

Stando ai dati dell'UFSP il Ticino è il cantone in assoluto più colpito dal morbo, con 26 casi confermati e altre 41 in attesa di conferma, per un totale di 67. Nei Grigioni i rispettivi numeri sono 12, 5 e 17.

Non ancora toccati sono sei cantoni: Appenzello Interno, Glarona, Obvaldo, Nidvaldo, Sciaffusa e Uri.

