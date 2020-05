Sono rimasti sotto controllo anche nelle ultime 24 ore i nuovi casi di coronavirus in Svizzera.

Sono rimasti sotto controllo anche nelle ultime 24 ore i nuovi casi di coronavirus in Svizzera e nel Liechtenstein: se ne sono registrati 40. L'incidenza ammonta a 357 casi per 100'000 abitanti.

Finora sono stati segnalati 1'630 decessi confermati in laboratorio, si legge nel consueto comunicato dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Secondo l'agenzia Keystone-ATS, che si basa sui dati dei singoli Cantoni, i morti sono invece 1'892.

Dati positivi giungono anche dal Ticino, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati due nuovi casi (totale: 3'287) e nessun decesso (344). Invariata a 824 casi totali e 48 morti la situazione nei Grigioni.

L'incidenza più importante rimane quella nel canton Ginevra (1041,1 casi ogni 100'000 abitanti), seguita da quella in Ticino (921,8/100'000). Nei Grigioni il dato si attesta a 401,8 casi ogni 100'000 abitanti.

A livello svizzero, il numero dei test per SARS-CoV-2, il virus che causa Covid-19, eseguiti finora ammonta complessivamente a 355'393, di cui 10% sono risultati positivi. La fascia d'età dei casi finora confermati da test di laboratorio va da 0 a 108 anni, per una mediana di 52 anni (la metà dei casi ha un'età inferiore, l'altra metà superiore).

Ad oggi, sono stati segnalati 3912 ricoveri ospedalieri confermati. Su 3375 persone con dati completi, l'86% aveva una o più malattie preesistenti. La fascia d'età va da 0 a 102 anni, per una mediana di 72 anni.

Per quel che riguarda i decessi, su 1550 persone con dati completi il 97% soffriva di una o più malattie preesistenti. La fascia d'età va da 31 a 108 anni, per una mediana di 84 anni. L'incidenza è molto bassa per le persone sotto i 60 anni di età, sottolinea l'UFSP.

