Covid-19: aumentano i casi in Svizzera

È salito a 645 il numero di casi positivi - 154 più di ieri - al test del coronavirus in Svizzera, di cui 613 confermati (137 in più) dai laboratori di riferimento.

Lo ha indicato poco fa in conferenza stampa l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nel suo bilancio aggiornato.

I cantoni interessati sono ormai 23: il Ticino è il più colpito, con 128 casi confermati e 3 non confermati. Nei Grigioni siamo a quota 22. Particolarmente interessati da virus anche Vaud (107), Ginevra (78), Zurigo (58), Berna (39) e Basilea Città (37).

In tutto il paese il bilancio dei morti è fermo a tre. Patrick Mathys, responsabile della gestione delle crisi dell'UFSP, ha precisato che in Svizzera sono state sottoposte a un test per l'individuazione dell'infezione oltre 8000 persone.

In Europa sono 44 i paesi colpiti dalla malattia Covid-19. Complessivamente sono stati segnalati oltre 18'000 casi confermati e più di 700 persone sono già morte a causa dell'infezione. Al di fuori della Cina, l'Italia è di gran lunga il Paese più colpito. Nella Penisola stamane erano 10'000 i casi confermati e 631 le morti dovute alla malattia.

