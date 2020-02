Cinque cittadini svizzeri stanno rientrando dalla provincia cinese dell'Hubei, epicentro dell'epidemia di coronavirus. Il volo di ritorno in Europa è organizzato dalla Francia e l'aereo atterrerà a Parigi. Verranno poi trasferiti in Svizzera per la quarantena.

Lo ha annunciato oggi il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sul suo sito web. Con i cinque svizzeri vi sono anche due parenti di passaporto cinese. Tutti hanno accettato le condizioni di rimpatrio formulate dalle autorità elvetiche e francesi.

All'arrivo a Parigi i sette saranno prelevati e portati nella Confederazione. Il DFAE non ha precisato quanto durerà il loro periodo in quarantena. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) terrà oggi pomeriggio una conferenza stampa a Berna per informare sugli ultimi sviluppi della situazione legata al virus, che ha già ucciso oltre 2000 persone.

I primi rimpatri di cittadini svizzeri sono avvenuti all'inizio di febbraio, sempre in collaborazione la Francia. In quell'occasione, gli interessati erano stati sottoposti a due settimane di quarantena nel sud dell'Esagono.

Neuer Inhalt Horizontal Line