Aumentano i casi di coronavirus in Svizzera. Dopo Ticino, Ginevra e Grigioni, sono arrivate notizie in questo senso da Argovia e Zurigo. In totale si registrano sei episodi.

Ad Argovia è stato contagiato un 26enne residente nel cantone, hanno comunicato le autorità. A Zurigo si è invece ammalata una 30enne che si trovava a Milano una settimana fa.

L'infezione ha poi colpito un informatico di 28 anni residente a Ginevra, da poco tornato da Milano e due persone nei Grigioni.

Nel rispetto del protocollo di sicurezza in vigore, al suo ritorno il 28enne ha contattato il medico della sua azienda, ha riferito a Keystone-ATS Laurent Paoliello, portavoce Dipartimento cantonale della sanità (DSES). Dopo un'anamnesi telefonica, il dottore ha deciso di effettuare un test, che ha dato esito positivo ieri.

L'informatico, che presenta lievi sintomi, è stato ricoverato all'ospedale universitario di Ginevra. Dopo un'indagine, una quindicina di persone dell'entourage professionale e privato dell'uomo sono state poste in quarantena al loro domicilio.

Due casi nei Grigioni

Per quanto riguarda i due casi nei Grigioni, le autorità retiche hanno comunicato che pur presentando sintomi, le due persone risultate positive al virus sono in buone condizioni di salute, sono ricoverate in ospedale per precauzione e ben curate,

Un primo caso di infezione da coronavirus è stato confermato martedì in Ticino. L'Ufficio federale della sanità pubblica ieri ha inoltre indicato che sono stati registrati nuovi casi sospetti, tra cui uno molto probabile in Argovia.

