Coprifuoco nel canton per gli anziani con più di 65 anni.

Lo Stato maggiore del canton Uri ha imposto oggi il divieto di uscire di casa per gli anziani con più di 65 anni. La misura vale per tutto il cantone a partire dalle ore 18.00. Il provvedimento sarà costantemente applicato con l'aiuto della polizia.

Come ordinato dallo Stato maggiore cantonale di condotta fanno eccezione le visite in ambulatorio preannunciate telefonicamente, le cerimonie di sepoltura riservate alla cerchia dei parenti stretti o le persone che ricoprono funzioni chiave nel sistema sanitario.

La spesa e altre commissioni urgenti devono quindi essere effettuate dai parenti, dai vicini o dal servizio di volontariato. Le consegne possono essere effettuate solamente all'ingresso.

Le passeggiate da soli o in coppia sono consentite per un massimo di due ore al giorno (incluse le uscite per portare a spasso gli animali domestici).

Nel canton Uri sono finora sette le persone testate risultate positive al coronavirus.

