Gli economisti di Credit Suisse hanno rivisto al ribasso le previsioni economiche per la Svizzera per l'anno in corso. Le nuove stime parlano di un calo del PIL del 3,5%, contro il precedente -1,0%.

Secondo un'analisi della banca pubblicata oggi, l'economia dovrebbe iniziare a riprendersi una volta che il "blocco" inizierà ad allentarsi. La ripartenza sarà probabilmente più lenta del previsto, soprattutto nei settori orientati all'esportazione.

Il calendario di riavvio delle attività economiche e sociali pubblicato ieri dal Consiglio federale è in linea con le previsioni di Credit Suisse, secondo cui le misure più severe sarebbero state revocate dopo due o tre mesi.

