Crescono i casi di coronavirus in Svizzera

Cresce il numero di contagi da coronavirus in Svizzera. Dopo il bilancio di 12 persone infette fornito nel primo pomeriggio dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), i casi accertati sono ora arrivati a 18. Tutti sono giudicati in buone condizioni.

Oggi due nuovi casi sono segnalati nel canton Ginevra, con ormai cinque contagi. Nei Grigioni quattro nuovi casi positivi fanno salire il bilancio a sei, mentre i primi casi sono segnalati anche nel Vallese e a Berna.

Nei Grigioni i quattro nuovi casi sono tutti legati ai due bambini italiani risultati positivi al coronavirus negli scorsi giorni. Le loro condizioni di salute sono considerate buone, hanno fatto sapere le autorità retiche.

Sono tutti transitati dall'Italia anche i cinque casi finora confermati nel canton Ginevra. Tutti i pazienti si trovano in ospedale e le loro condizioni non destano al momento preoccupazione, hanno precisato le autorità ginevrine.

Oggi sono stati segnalati anche i primi casi di coronavirus in Vallese e nel canton Berna. Si tratta di un uomo sulla trentina dell'Alto Vallese e di una 21enne di Bienne (BE). In entrambi i casi le autorità parlano di condizioni di salute buone.

La ragazza, che si trova in isolamento all'ospedale, era ritornata una settimana fa da Milano. Il vallesano è ricoverato all'ospedale di Sion e quattro persone della sua famiglia si trovano in quarantena presso i loro domicili. In serata anche il Centro nazionale di riferimento (CRIVE) di Ginevra ha confermato il primo caso vallesano.

Nel primo pomeriggio Daniel Koch, capo divisione malattie trasmissibili presso l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), aveva parlato di 12 casi confermati e di altri 5 che ancora attendevano la conferma del laboratorio di riferimento di Ginevra.

